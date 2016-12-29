بالفيديو.. مصر تفتتح أول متحف يرصد حياة الفنان عمر الشريف

المصدر: هدى منصور - إرم نيوز

حالة من الفخر والإعجاب، والتأمل والدهشة، عندما تدخل بأولى خطواتك، القرية الفرعونية في مصر، هذا المكان الذي يحتوي على العديد من صور الحياة في مصر القديمة، وبعض الرموز التاريخية في الحياة المصرية، ومن ضمن هؤلاء، عمر الشريف، الذي تم تخصيص متحف خاص به يضم متعلقاته.

كاميرا “إرم نيوز” تجولت داخل أول متحف للفنان المصري الراحل عمر الشريف، الذي قالت “إنجي ثابت” مديرة المتحف، إنه يمتلك عددًا كبيرًا من المعجبين والمعجبات، لما قدمه من فن أثرى الحياة المصرية، لافتة إلى أن فكرة المتحف جاءت لتخليد ذكرى الفنان الكبير، داخل مصر وخارجها، حيث يزوره أناس من أنحاء العالم ويتركون رسالة تذكارية للفنان على لوحة جدارية في إحدى جنبات المتحف.

وأضافت أن عمر الشريف، ولد في مدينة الإسكندرية، بتارخ 10 أبريل العام 1932، من أسرة يونانية كاثوليكية أصولها لبنانية، واسمه الحقيقي، ميشيل ديمتري شلهوب، حيث درس في مدرسة كلية فيكتوريا بالإسكندرية.

وأشارت إنجي، إلى أن الشريف، درس التمثيل في الكلية الملكية بلندن، وعاد إلى مصر، ليبدأ مشواره الفني من خلال أول فيلم له تحت اسم “شيطان الصحراء” العام 1954، وفي نفس العام، فيلم “صراع في الوادي” مع الفنانة الكبيرة، فاتن حمامة.

وأوضحت أن العديد من الفتيات يعتبرن عمر الشريف، “جان” السينما المصرية، لذلك تقوم إدارة المتحف بتغيير دفتر التعليقات باستمرار، لوجود ضغط كبير من الجماهير لكتابة تعليقاتهم عن الفنان الكبير.