سكارليت جوهانسون الفنانة الأعلى دخلًا في 2016

المصدر: وداد الرنامي – إرم نيوز

تزعمت الممثلة الأمريكية “سكارليت جوهانسون“(32 عامًا) قائمة فوربس لنجوم هوليوود الأعلى دخلًا في عام 2016 من مجموع عائداتها من الأفلام التي قامت ببطولتها بـ1.2 مليار دولار.

على رأس أفلامها الناجحة “Captain America: Civil War”, الذي حقق أعلى مداخيل في شباك التذاكر الأمريكي عام 2016 بـ 1.15 مليار دولار.

وتفوقت الشقراء، التي يجدها البعض سمينة، على زميلين لها في الفيلم الناجح – كريس ايفانس و روبير داوني – بفضل دورها في فيلم الكوميديا اللاذعة “مع سيزار” للأخوين كوهين مع النجم جورج كلوني ، الفيلم الذي حقق 63.2 مليون دولار.

ويمكن لسكارليت جوهانسون أن تعتبر 2016 سنة ناجحة بالنسبة لها ، فقد صنفتها فوربس خلال شهر أغسطس الماضي في المركز الثالث للنجمات الأعلى أجرًا بـ25مليون دولار، وكانت جينيفير لورانس على رأس القائمة، إلا أن أفلامها خلال 2016 لم تحقق إيرادات كبيرة تؤهلها لتكون الأعلى دخلًا.

ولم تأخذ قائمة فوربس بعين الاعتبار عائدات أفلام الكرتون مثل كتاب الأدغال لشركة ديزني، و الذي شاركت فيه سكارليت بصوتها، رغم أنه فيلم ناجح واحتل المركز الرابع بـ 967 مليون دولار.

وظهرت الممثلة البريطانية فيليسيتي جونس لأول مرة في هذا التصنيف، بفضل أدوارها في حرب النجوم ودقائق بعد منتصف الليل و Rogue One”و “Inferno، فاحتلت المركز التاسع بـ 805 ملايين دولار .

وجاءت قائمة فوربس للممثلين الأعلى دخلا في هوليوود لعام 2016 على الشكل التالي: