تأييد حبس إعلامية مصرية بتهمة سرقة برنامج‎

المصدر: يوسف القاضي - إرم نيوز

أيدت محكمة جنح الدقي في مصر، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر بحبس الفنانة والإعلامية، رشا الخطيب، عامًا، وكفالة 20 جنيها، في القضية المتهمة فيها بالنصب على صاحب شركة إنتاج كويتي الجنسية، وسرقة فكرة برنامج قدمته على فضائية “التحرير” منذ فترة.

وجاء تأييد المحكمة لحكم الحبس، بعد رفض معارضتها على الحكم الصادر، حيث قضت بقبول المعارضة من حيث الشكل، ورفضه في الموضوع، في القضية التي حملت رقم 15151 للعام الحالي.

وترجع أحداث القضية، إلى قيام إسماعيل حسن، صاحب شركة إنتاج “كويتي الجنسية” بتقديم بلاغ ضد الإعلامية رشا صبري عبد الجليل، المعروفة بـ”رشا الخطيب”، مقدمة برنامج “السر” على فضائية التحرير – قبل إغلاقها لأسباب مالية- اتهمها فيه، بسرقة فكرة البرنامج وبيعه لفضائية أخرى مقابل أموال وتقديمها له، رغم ملكية الشركة التي يمتلكها، لفكرة واسم البرنامج.

وقال في بلاغه إن الإعلامية ادعت ملكيتها للبرنامج وفكرته، وقامت ببيعه وتقديمه على فضائية التحرير، دون الرجوع للشركة المالكة، أو تسوية الأوضاع المالية والقانونية معها.

ومن جانب آخر، تشارك الإعلامية رشا الخطيب مع الفنانة ميرفت أمين، في فيلم “ممنوع الاقتراب أو التصوير” الذي يتم تصويره حاليًا.