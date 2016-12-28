وفاة الفناة الإيرانية البارزة “دنيا فني زاده”

توفيت صباح اليوم الأربعاء في العاصمة الإيرانية طهران، الفناة البارزة “دنيا فني زاده” عن عمر ناهز 49 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان الذي أصابها قبل نحو 10 أعوام.

وذكر موقع “سينما نيوز” الإيراني، أن “الفنانة المسرحية دنيا فني زاده توفيت صباح اليوم في أحد مستشفيات العاصمة طهران بعد تحملها الطويل وصراعها مع مرض السرطان الذي أصابها قبل نحو عشرة أعوام”.

واشتهرت الفنانة دنيا فني زاده من خلال تحريك الدمية الشهيرة “ذو القبعة الحمراء” (كلاه قرمزي) لكنها لمعت في الأداء المسرحي طيلة أعوام.

و كانت الفنانة تعاني من سرطان اليد اليمنى لكنها لم تترك عملها كمحركة دمى في أشهر الأعمال السينمائية والتلفزيونية منها “ذو القبعة الحمراء” و”القطة المغنية” و”مدينة الفئران” وغيرها.

والراحلة هي ابنة الفنان “برويز فني زاده” الذي لمع في عدد كبير من الأفلام السينمائية قبل وفاته عام 1979.