ديما بياعة تتوعّد المسيئين لوالدتها مها المصري (صور)

المصدر: دبي - إرم نيوز

أعلنت الفنانة السورية، ديما بياعة، أنها ستقاضي كل من يسيء إلى والدتها الفنانة مها المصري، بعد الانتقادات التي واجهتها الأخيرة بسبب إجرائها العديد من عمليات التجميل.

وذكر موقع “دراما نيوز” أن ديما بياعة توعدت كل من أساء إلى والدتها وانتقدها إلى حد التجريح، جراء ما وصل إليه شكلها الحالي بسبب عمليات التجميل.

وقالت إن والدتها حقنت شفاهها، فيما مضى، بمادة “الفيلر” المنتجة من مادة “السيلكون”، باعتبارها كانت موضة آنذاك، ولكن للأسف كانت المادة المستخدمة سيئة، حيث تفشت فيما بعد حول فمها، ما اضطرها للحقن 3 مرات، بعد ما وعدها أكثر من طبيب بأنه قادر على استئصال المادة السيئة، ما زاد في تورطها، تبعا لافتقارهم للمهنية، بالإضافة إلى كذبهم وغشهم، آخرهم طبيب التجميل اللبناني الشهير “هراتش”، الذي زاد الوضع سوءا، ما استدعى منها إجراء عملية ترميم، للمرة الخامسة، تحت إشراف طبيب مكسيكي، وهي الآن في تحسن ملحوظ.

وطالبت الجميع بالابتعاد عن مثل هذه الأمور، معلنة أنها ستقاضي كل من يسيء لوالدتها، من خلال محكمة الجرائم الإلكترونية، في دولة الإمارات العربية المتحدة.