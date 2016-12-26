نادين خوري تكشف ملامح شخصيتها في “وردة شامية” (فيديو إرم)

المصدر: ربى الحايك - إرم نيوز

أوضحت الفنانة القديرة نادين خوري في حديث مع “إرم نيوز” أنها تؤدي في مسلسل “وردة شامية” شخصية “ابتهال” وهي سيدة من الطبقة الارستقراطية، تلجأ إلى “وردة شامية” لحياكة فستان زفاف واصفة إياها بأنها امرأة متّزنة وتمتلك أخلاقا عالية. كاشفة عن أن شخصيتها التي تحلّ ضيفة على العمل لا تستمر حتى نهايته.

وبينت أنها تقرأ نصوصاً أخرى من أجل المفاضلة فيما بينها في إطار تحضيراتها للموسم المقبل.

وأضافت أنها تهتم بانتقاء أفضل ما يعرض عليها من الأعمال، وتهتم بعدم تكرار شخصياتها التي قدمتها سابقاً. مؤكدة أنها تتدخل بأزياء شخصياتها، وكل التفاصيل المتعلقة بالشخصية انطلاقا من إحساسها بالمسؤولية تجاه أي عمل تشارك فيه.