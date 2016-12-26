شاهد بالفيديو والصور.. تفاصيل زواج مراد يلدريم وإيمان الباني

المصدر: خاص – إرم نيوز

أقيم حفل زفاف كل من الفنان التركي مراد يلدريم وملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني، يوم الأحد، ضمن أجواء ساحرة مزجت الثقافة التركية بالمغربية.

وحظي العروسان بزواج على الطريقة التقليدية المغربية، إضافة إلى حفل على الطريقة العصرية ظل محتفظا بروح الأصالة.

ووصل العروسان إلى حفلهما محمولين على الطريقة المغربية، كما تخللت أجواء الحفل الكثير من الأهازيج المغربية والرقص الشعبي.