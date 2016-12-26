شاهد بالفيديو والصور.. تفاصيل زواج مراد يلدريم وإيمان الباني

أقيم حفل زفاف كل من الفنان التركي مراد يلدريم وملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني، يوم الأحد، ضمن أجواء ساحرة مزجت الثقافة التركية بالمغربية.
وحظي العروسان بزواج على الطريقة التقليدية المغربية، إضافة إلى حفل على الطريقة العصرية ظل محتفظا بروح الأصالة.
ووصل العروسان إلى حفلهما محمولين على الطريقة المغربية، كما تخللت أجواء الحفل الكثير من الأهازيج المغربية والرقص الشعبي.
برصا برصا ههههههه الدقايقية قتلووني بالضحك ههههههه#muratyıldırım #imaneelbani #ardaturan #tolgahansayisman ???????? ???????? pic.twitter.com/TNaSrlDyn0
— Maria (@Meryali3) December 25, 2016
المغاربة غبرو هههههه يلاه كانوا محيحين مع الدقايقية ????????#muratyıldırım #imaneelbani #morocco #turkey #المغرب pic.twitter.com/I3yAiWROhI
— Maria (@Meryali3) December 25, 2016
تبارك الله على إيمان لبساتو الجلابة و سطحاتو على الشعبي ???????? نسيبنا مرضي يا البنات ????????????????#muratyıldırım #imaneelbani #العرس_المغربي ???????? ???????? pic.twitter.com/Q2NWudYz81
— Maria (@Meryali3) December 25, 2016
مخلينا تا واحد حتى مريم شطحات على الشعبي ????????العز لكاع المغاربة ????#muratyıldırım #imaneelbani #meryemuzerli #morocco #العرس_المغربي ???????? ???????? pic.twitter.com/9K1US3d3VZ
— Maria (@Meryali3) December 25, 2016
حفل زفاف مراد و إيمان???????? الدقايقية حاضرين وبقوة ???????? ????????#MuratYıldırım #ImaneElbani #ماذا_تعرف_عن_المغرب pic.twitter.com/hQoItucW56
— Chaymae ???????? (@Chaymae_Et) December 25, 2016
#MuratYıldırım #ImaneElbani
الله يجعل كلشي مبارك ومسعود والله يكمل بالخير pic.twitter.com/7or7hWF91Z#IhabAmir
— morocco♡ihab amir (@BadraouiSomia) December 24, 2016
الأجواء خيااااال ????????????????????????#muratyıldırım #imaneelbani #tolgahansayisman #morocco #turkey #العرس_المغربي ???????? ???????? pic.twitter.com/x1tMZciTRi
— Maria (@Meryali3) December 25, 2016
????????????????????#muratyıldırım #imaneelbani #morocco #turkey #العرس_المغربي ???????? ???????? pic.twitter.com/WPGJSd9whz
— Maria (@Meryali3) December 25, 2016
و يا مراد يا زين ويا مرضي الوالدين ????????????????????????????#muratyıldırım #imaneelbani #morocco #turkey #العرس_المغربي pic.twitter.com/KmDIRHRr1C
— Maria (@Meryali3) December 25, 2016