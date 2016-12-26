شاهد الصور الأخيرة للنجم جورج مايكل قبل وفاته (صور)

المصدر: وداد الرنامي - إرم نيوز

نشر موقع ميرور صورا للمغني البريطاني الراحل جورج مايكل قال إنها التقطت له يوم الـ 14 من سبتمر الماضي بأحد مطاعم مقاطعة اوكسفوردشير غرب لندن، حيث كان يتناول العشاء برفقة بعض أصدقائه قبل وفاته.

الفنان المعروف بميوله إلى العزلة والانطوائية فارق الحياة بمنزله خلال فترة الاحتفالات بـ الكريسماس حسب البلاغ الذي نشره مدير أعماله وجاء فيه ” نؤكد ببالغ الأسى أن صديقنا جورج توفي بسلام في المنزل خلال فترة أعياد الميلاد، وتطلب العائلة من الجمهور أن يحترم حياتها الخاصة في هذه الفترة الحزينة والصعبة، ولن يكون هناك أي تعليق آخر في هذه المرحلة”.

وعرفت حياة النجم الذي تألق منذ التسعينيات العديد من الارتباك خصوصا خلال السنوات الأخيرة، بسبب انفصاله عن صديقه الذي استمرت علاقته به لـ15 عاما وكان يصفه بحب حياته؛ ما دفعه إلى إدمان الكحول والمخدرات بشراهة، والميل إلى العزلة والاعتكاف في منزله لأشهر طويلة.

وتعرض مايكل أخيرا لعدة حوادث سير خطيرة أثرت على شكله ونفسيته، كما خضع لعلاج الإدمان بإحدى مصحات زيوريخ خلال السنة الماضية.