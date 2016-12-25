إماراتيات يرفعن دعوى قضائية ضد MBC بسبب “ليش لا؟”

المصدر: متابعات - إرم نيوز

رفعت 3 مواطنات إماراتيات قضية ضد مقدمي برنامج “ليش لا؟” وقناة “MBC” والشركة المنتجة للبرنامج، بتهمة الاعتداء على خصوصيتهن، بأن قاموا بتصويرهن أثناء تواجدهن في مركز تجاري دون الحصول على إذن.

من جهتها عقدت محكمة استئناف أبوظبي جلسة للنظر بالقضية، بحضور 4 محامين يمثلون الشركة المنتجة، وقناة “MBC” ومقدمي البرنامج وباقي العاملين، وتبيّن للمحكمة عدم حضور مقدمي برنامج “ليش لا” وهم: إبراهيم ومؤيد وفراس وعادل، نظراً لتواجدهم خارج الدولة.

وقال المحامي خلفان راشد الكعبي الحاضر عن المتهمين: “اتهام النيابة العامة للمتهمتين الأولى والثامنة بنشر المقطع المرئي على القناة التليفزيونية وعلى الشبكة العنكبوتية غير صحيح، فالقناة التليفزيونية والموقع الموجود على الشبكة العنكبوتية مملوكان لقناة “MBC” وهي من قامت بإذاعته تليفزيونياً ووضع الحلقة كاملة على الشبكة العنكبوتية”.

وأضاف: “طبقاً لشروط العقد ولأقوال محامي القناة أمام النيابة العامة فإن المقطع موضوع الدعوى تم بثه على القناة التليفزيونية وهي من قامت بوضعه على موقعها الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية، وعليه فإن الاتهام الموجّه من النيابة العامة إلى المتهمتين الأولى والثامنة بقيامهما بنشر المقطع لا ينطبق على المتهمين الأمر الذي يستوجب استبعاد هذا الاتهام والقضاء ببراءتهما”.

وتابع: “التصوير تم بأحد أكبر المراكز التجارية في أبوظبي وهذا المكان يكتظ دوماً بالناس وبالتالي فهو ليس مكانا خاصا كما أنه لم يتم تصويرهن داخل بيوتهن أو في مقر عملهن، كما أنه على النحو الثابت من أقوال المجني عليهن فإنهن كن يعلمن بوجود كاميرات تصوير.

وكانت محكمة جنح أبوظبي قد أدانت المتهمين وهم: قناة “MBC” وشركة إنتاج فني إضافة إلى 7 من العاملين لديها منهم 4 أشخاص مقدمي البرنامج، بتهمة الاعتداء على خصوصية الغير، وحكمت على كل منهم بغرامة 50 الف درهم، إضافة إلى إحالة الدعوى المدنية بالتعويض لنظرها من قبل المحكمة المختصة.