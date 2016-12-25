مصر.. قرار نيابي جديد بشأن زوج الراقصة دينا

المصدر: يوسف القاضي - إرم نيوز

أخلت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة في مصر، اليوم الأحد، سبيل رجل الأعمال وائل أحمد فؤاد، زوج الراقصة دينا، بعد أن دفع المبالغ المالية الصادر بشأنها أحكام ضده، تجاوزت 40 حكمًا قضائيًا، بينها 5 واجبة التنفيذ بالحبس.

وكانت شرطة السياحة والآثار، قد ألقت القبض على زوج دينا، وهو بصحبتها داخل أحد الفنادق في القاهرة الجديدة، في 15 ديسمبر الجاري، أثناء حملة أمنية بالقرى السياحية، وقررت النيابة حبسه على ذمة قضايا شيكات دون رصيد.

وجاء في وقائع الضبط، أن المتهم أوهم مئات المواطنين بإنشاء تجمع سكني جديد، وحصل على أموال منهم لهذا الغرض، دون أن ينفذ وعده، حيث من المقرر أن تنتهي إجراءات إخلاء سبيله خلال الساعات القادمة.

يذكر، أن دينا طلعت سيد محمد، الشهيرة باسم “دينا” من مواليد العام 1956، وصرحت مؤخرًا بأنها اتفقت مع زوجها، على عدم مشاهدتها أثناء الرقص.