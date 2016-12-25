هل يحتفل سعد لمجرد بالسنة الجديدة مع عائلته؟

المصدر: وداد الرنامي -إرم نيوز

تخلى القضاء الأمريكي في جلسة الجمعة 23 ديسمبر عن متابعته في قضية التحرش الجنسي التي رفعتها شابة أمريكية ضد المغني المغربي سعد لمجرد، سنة 2010.

وقرر مايكل غراي القاضي بالمحكمة العليا حفظ الملف بناء على الالتماس المقدم من المدعية العامة الانا تييرني بتاريخ 16 ديسمبر، للمطالبة بالتخلي عن المتابعة لعدم تعاون المشتكية التي سحبت دعواها ضد المغني المغربي.

وبناءً على ذلك لم يعد لمجرد مطلوباً في الولايات المتحدة، الخبر الذي سيكون لصالحه في الملف الفرنسي حسب دفاعه.

وسيسعى هذا الأخير إلى الحصول على السراح المؤقت لموكله مقابل كفالة خلال جلسة المحاكمة المقبلة التي حدد لها تاريخ30 ديسمبر الجاري.