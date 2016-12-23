“قُبلة عنيفة” بين نيكول سابا وزوجها يوسف الخال تشعل “تويتر” (صورة)

المصدر: بيروت – إرم نيوز

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على صفحتها الرسمية “تويتر” صورة حميمة لها مع زوجها الفنان اللبناني يوسف الخال بمناسبة الذكرى الخامسة لزواجهما.

وعبر الزوجان عن حبهما بقبلة عنيفة أعادت سابا نشرها عبر حسابها، فيما أعاد يوسف الخال نشر الصورة بدوره، تعبيرا منه عن حبهما القوي بعد هذه السنوات.

وهنأ متابعون النجمة وزوجها بعيد زواجهما، وأشادوا بالحب الذي يجمعهما، فيما لام آخرون نشر مثل هذه الصورة بشكل علني.