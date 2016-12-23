بالفيديو.. “ديو” راشد الماجد وآمال ماهر يتجاوز 10 ملايين مشاهدة خلال أسبوع

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

تمكن “الديو” الغنائي بين الفنان السعودي راشد الماجد والفنانة المصرية آمال ماهر “لو كان بخاطري، بتحطيم حاجز 10 ملايين مشاهدة خلال أسبوع واحد فقط من طرحه عبر موقع “يوتيوب”.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، حيث علّقت آمال ماهر عبر حسابها “فيسبوك”: “عشرة ملايين مشاهدة في أسبوع واحد، الحمد لله على النجاح، وألف شكر لدعم جمهوري، ربنا يخليكم، وشكر خاص للفنان الكبير راشد الماجد وكل فريق عمل الأغنية.

وقال ملحن الأغنية عمرو مصطفى على “فيسبوك” : “عشرة ملايين مشاهدة في أسبوع، أولا وأخيرًا الحمد لله، شكرًا للشاعر المبدع (واحد)، شكرًا للمبدعيْن آمال ماهر وراشد الماجد، وشكرًا لكل أصدقائي في الصفحة ولكل من عمل شير”، وذلك بحسب موقع “العربي الجديد”.