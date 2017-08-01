بعد أشهر من الكفاح.. الخبراء ينجحون في استخراج ثعبان عملاق من مواسير الصرف الصحي

منذ عدة شهور ظهر ثعبان بمرحاض إحدى الأسر ولم يستطع الخبراء إخراجه، ولكنهم بعد عناء نجحوا أخيرا.

علق الثعبان بمرحاض في منزل بـ “تشارترز تاورز” وكان متشبثاً بالأنابيب بشدة، وباءت كل المحاولات السابقة لإخراجه وإنهاء هذا الكابوس بالفشل.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، استغرق الأمر 3 محاولات من “لين كولثوب” الخبيرة في اصطياد الثعابين لإزالة الثعبان الضخم من المرحاض، وفي كل مرة اقتربت من إخراجه، كان يتراجع أكثر للداخل. وقد طلبت نصائح من زملائها الخبراء فنصحها أحدهم بوضع مكعب ثلج على ظهر الثعبان للمساعدة في استرخاء عضلاته.

وبعد فشل محاولتين، نجحت “لين” في تحرير الثعبان أخيراً بعد أن أحكمت قبضتها على رأس الثعبان قبل أن يتشبث بالأنابيب مرة أخرى. وقد أطلقت “لين” الثعبان الذي بلغ طوله مترين ووزنه حوالي 10 كغم إلى البرية كما ينص القانون.

وقالت “لين”: نعتقد أن الثعبان جاء من خلال فتحة التهوية التي لم تكن مغطاة آنذاك، والتي سيتم تغطيتها اليوم”. وأضافت أن الثعبان ربما كان يبحث عن الضفادع والقوارض في المنطقة، ثم عثر على المرحاض وشعر أنه المكان المناسب له.

وتنصح “لين” الناس بالتزام الهدوء إذا اكتشفوا ثعباناً في منزلهم، وقالت “أغلقوا كل المخارج واتصلوا بخبير في اصطياد الثعابين، وتابعوه لأن ذلك يسهل عملية اصطياده”.

هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها “لين” باصطياد ثعبان وإخراجه من مرحاض.