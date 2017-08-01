تعاون إماراتي أسترالي في التحقيقات بشأن محاولة إسقاط طائرة تجارية

قالت شركة “الاتحاد الإماراتية للطيران“، اليوم الثلاثاء، إنها تساعد الشرطة الاتحادية في أستراليا على تحقيق مرتبط بمخطط لإسقاط طائرة.

وكانت السلطات الأسترالية ألقت القبض على 4 أشخاص في مداهمات بعدد من ضواحي مدينة “سيدني”، أكبر مدينة أسترالية، مطلع الأسبوع.

وتحتجز السلطات الأسترالية الأشخاص الأربعة دون توجيه اتهام بموجب سلطات خاصة مرتبطة بمكافحة “الإرهاب”.

وقالت شركة الطيران الإماراتية في بيان: “يساعد فريق أمن الطيران في الاتحاد للطيران الشرطة الفيدرالية الأسترالية في التحقيقات وما زال الأمر مستمرًا.

وأضافت أن شركة “الاتحاد للطيران” تمتثل تمامًا للإجراءات الأمنية المعززة في المطارات بأستراليا وأنها تتابع الموقف عن كثب.

ولم تحدد الشرطة الأسترالية شركة الطيران التي استهدفها المخطط ولا الوسيلة التي كانت ستستخدم لإسقاط إحدى طائراتها، فيما اكتفت بالقول إن المخطط كان يتضمن “عبوة ناسفة“.

وقال مسؤولون أمريكيون إن جهاز مخابرات أجنبيا اعترض اتصالات بين المدبرين في سيدني وأعضاء في تنظيم “داعش” بسوريا، فيما امتنع المسؤولون عن تحديد جهاز المخابرات الأجنبي.

وقال مسؤولان أمريكيان آخران على اطلاع بالاعتقالات التي جرت في أستراليا، إن السلطات رصدت مخططاً، وذكر أحدهما أن المخطط كان قد “قطع شوطًا لا بأس به” عندما كشفته السلطات الأسترالية.

وأضاف المسؤول الآخر أن الهدف كان على ما يبدو رحلة طيران تجارية من “سيدني” إلى الخليج.

وطلبت السلطات الأسترالية وخطوط الطيران من المسافرين الوصول قبل الموعد المعتاد بسبب فرض إجراءات فحص إضافية. وكانت التحقيقات أدت إلى تشديد إجراءات الفحص الأمني في المطارات الأسترالية.

وظلت السلطات تفتش منازل المعتقلين الأربعة حتى مساء أمس الاثنين، أي بعد يومين من إلقاء القبض عليهم.