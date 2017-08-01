لص يفقد وعيه أثناء تنفيذه عملية سطو لسبب غريب

وجهت الشرطة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، تهمة السطو ضد رجل عُثر عليه نائمًا على سرير فاقدًا الوعي بسبب تناوله جرعة كبيرة من الكحول في المنزل الذي حاول سرقته.

ووقع الحادث، يوم الجمعة الماضي، في بلدة “إسبيرانس” جنوب غربي أستراليا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن “مالكة المنزل وجدت اللص نائمًا على سريرها بعد أن تناول معظم محتوى زجاجة الشامبانيا غالية الثمن والتي كانت في المنزل”.

وأضاف أن “اللص اقتحم المنزل عبر الباب الأمامي، وبمجرد دخوله تناول معظم محتوى زجاجة من شامبانيا لويس بيردريه، ثم توجه إلى غرفة النوم وغط في النوم”.

وتابع أن “مالكة المنزل عادت لتجد المدعى عليه نائمًا في سريرها، فخرجت من المنزل واستدعت الشرطة، وتم القبض على اللص”.

وكان الرجل ثملًا للغاية عندما تم إيداعه الحبس، حيث كانت نسبة الخمور في دمه تتجاوز الحد المسموح به لقيادة السيارات بثمانية أضعاف، ولذلك نقله رجال الشرطة إلى مستشفى محلي كإجراء احترازي.

وأشار المتحدث إلى أن “الرجل البالغ من العمر36 عامًا اتُهم بالسطو والسرقة، وسيمثل أمام المحكمة في الـ 8 من آب/ أغسطس الجاري”.