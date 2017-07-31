النار تنتقم من ساعي بريد يحرق الرسائل بدلاً من توصيلها

ألقت الشرطة المغربية القبض على ساعي بريد بتهمة “الإخلال بالواجب المهني وخيانة الأمانة وإحراق وثائق رسمية “، بعدما اكتشفت أنه لا يوصل الرسائل إلى أصحابها، ويقوم بإحراقها في منزله.

وافتضح أمر الرجل يوم الأحد، عندما استغل فرصة غياب زوجته عن منزلهما بالحي المحمدي في مدينة شيشاوة قرب مراكش، وسفرها خارج المدينة في زيارة عائلية، وقام بإحراق عدد كبير جدا من الرسائل التي بحوزته، ثم انطلق إلى مدينة اليوسفية المجاورة لممارسة رياضته المفضلة وهي الكرة الحديدية.

وكان ساعي البريد المتهم يعتقد أن النيران قد خمدت تماما، لكن السنة اللهب تسربت من تحت الرماد لتنتقم لكل أصحاب الرسائل، فأحرقت بعضا من أثاث المنزل وأجهزته، قبل أن يتصل الجيران هاتفيا بالمعني بالأمر ثم برجال المطافئ.

وقام رجال المطافئ بكسر الباب لمنع تسرب الحريق إلى المساكن المجاورة، فاكتشف الجميع بقايا الرسائل المحروقة.

وسيتم تقديم المتهم أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش يوم الثلاثاء بعد إتمام التحقيق معه.