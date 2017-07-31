طائرة تتفادى كارثة في الجو بعد هذا الحادث المفاجئ

قال مسؤولو طيران في سريلانكا، اليوم الاثنين، إن طاقم طائرة كانت في رحلة جوية متجهة إلى سريلانكا تمكن من تفادى كارثة محققة في الجو بسبب حادث مفاجئ.

ووقع الحادث على متن طائرة للخطوط الجوية السريلانكية خلال الرحلة رقم “يو.إل 166” ،القادمة من “كوشي” في الهند إلى “كولومبو”، وعلى متنها 202 راكبًا أمس الأحد .

وأفاد مسؤول في الشركة بأن “طاقم قمرة القيادة شاهد دخانًا ينبعث من إحدى حقائب الأمتعة أعلى مقاعد الركاب داخل الطائرة ، وبعد التفتيش اكتشفوا أن اشتعال حزمة بطارية قد تسبب في انبعاث الدخان”.

وأوضح المسؤول أن أفراد الطاقم أبعدوا الحقيبة التي تحتوي على البطارية ،ووجدوا أن كثافة الأدخنة تتزايد، لكنهم تمكنوا من تتبع الإجراءات الخاصة بإخماد حرائق الليثيون وسيطروا على الموقف.

وتم إعلان حالة التأهب في المطار الرئيس في سريلانكا “مطار باندارانايكا الدولي” في منطقة “كاتوناياكا” بسبب الحادث.

واتضح أن مالك الحقيبة هو راكب هندي، وفتحت شركة الخطوط الجوية تحقيقًا في الحادث.