سعوديون يتشاجرون مع أمريكي على متن طائرة لهذا السبب

تفاجأ ركاب طائرة مصرية كانوا يستعدون للتوجه إلى مدينة شرم الشيخ في رحلة سياحية، اليوم الأحد، بوقوع مشاجرة على متن الطائرة بين 4 ركاب سعوديين وأمريكي، مما تسبب في تأخير إقلاع الطائرة.

وتعود تفاصيل أسباب الحادثة إلى أنه أثناء صعود ركاب رحلة طيران النيل رقم 51 إلى الطائرة المتجهة من القاهرة إلى شرم الشيخ، حدث احتكاك بين 4 ركاب سعوديين وأمريكي بسبب التنافس على أولوية الجلوس على المقاعد.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تطور الأمر لاحقًا إلى مشاجرة بين الركاب الأربعة، ما اضطر قائد الطائرة إلى استدعاء الشرطة، التي أجرت تحقيقًا اختتمته بصلح بين الركاب استأنفت بعده الطائرة رحلتها بعد تأخير نحو ساعة كاملة.