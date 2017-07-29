بالفيديو.. سعودي وكويتي يعتديان على رجال أمن (فيديو)

أحالت السلطات الكويتية مواطنًا كويتيًا وآخر سعوديًا إلى مخفر للشرطة بتهمة الاعتداء اللفظي والبدني على رجال أمن أثناء أدائهم للواجب.

وكان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، أظهر المواطن الكويتي وشريكه السعودي يعتديان على رجال أمن عند منفذ النويصيب الحدودي.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، إنها سجلت قضية بحق الرجلين بتهمة “إهانة موظف”.

وبحسب تقارير إعلامية كويتية فإن المعتديين قدما إلى منفذ النويصيب، وقاما بتخطي المركبات دون التزام بالدور، وبعد محاولة إيقافهما قاما بتوجيه ألفاظ غير لائقة إلى رجال الأمن والتهجّم عليهم.

وشددت وزارة الداخلية الكويتية في البيان، على رفضها لأي مساس برجال الأمن، وأكدت أنها لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم لحفظ حقوق الوزارة ومنتسبيها.