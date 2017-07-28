لحظة مرعبة لسمكة قرش ضخمة محاصرة داخل قارب صيد ( فيديو وصور)

انتشر فيديو للحظة مروعة لسمكة قرش ضخمة وهي تحاول الإفلات من قارب صيد بعد القفز على متنه.

وظهر في الفيديو الذي التقط قبالة ساحل لونج آيلاند في ولاية نيويورك، الصياد ينظر في رعب أثناء وجود القرش ماكو على سطح السفينة مع جسمه المحاصر تحت الحديد.

وأصبح فم القرش مليئًا بالدماء بعد أن قام بعض الحديد عدة مرات، حيث إنه يكافح من أجل الإفراج عن نفسه، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ولم يتم إطلاق سراح المخلوق الضخم إلا بعد فكرة مبتكرة من قبل أحد أفراد طاقم القارب وهو الكابتن دون لو، والذي ربط حبلًا حول زعانف القرش في حين قام عضو الطاقم الآخر بتوجيه رأسه إلى المحيط.

وعقب ذلك، تمكنا من زج القرش إلى الماء ومن دون قطع الحبل؛ حتى عاد المخلوق الضخم إلى بيئته الطبيعية.

وخلال هذا الموقف الصعب، قال الكابتن بسخرية:”نحن في حاجة إلى قارب أكبر!”.

ويبلغ طول أسماك القرش ماكو حوالي 3.2 متر (10 أقدام) وتزن من 60-135 كغم (132-298 رطلًا).

وتعتبر أسماك “ماكو” أكثر أسماك القرش فتكًا وأسرعها في المحيطات، ويمكنها مهاجمة أية فريسة حية، وتشتهر بعيونها السوداء الواسعة وزعانفها القصيرة، وتعيش في المناطق الدافئة من المحيط الأطلنطي، خاصة بين الأرجنتين وخليج المكسيك.