56 مصابًا على الأقل إثر خروج قطار عن مساره بمدينة برشلونة الإسبانية

أعلن مسؤولو الطوارىء المحليون في إسبانيا، اليوم الجمعة، أن 56 شخصًا على الأقل أصيبوا، خمسة منهم حالتهم خطيرة، إثر خروج قطار عن خطه الحديدي أثناء دخوله إحدى المحطات الرئيسية في برشلونة خلال فترة الذروة الصباحية.

وكان القطار، وهو من قطارات الضواحي متجهًا من محطة قرية “سانت فنسنت دي كالدرز” الواقعة على المحيط إلى المدينة الواقعة شمال شرقي إسبانيا.

وقد خرج القطار عن مساره لدى وصوله إلى محطة فرانكا الواقعة بالقرب من مبنى البرلمان الإقليمي في كتالونيا بمدينة برشلونة.

وتم نقل 19 شخصًا إلى المستشفى، بينما عولج الباقون على رصيف القطار من جانب المسعفين. وكان العديد من المصابين ينزفون وقد جُرحوا في رؤوسهم نتيجة السقوط على بعضهم البعض، بينما كانت عربات القطار تميل خارج القضبان.

وزار وزير النقل اينيجو دي لا سيرنا وعمدة برشلونة آدا كولاو مكان الحادث مع ساسة آخرين.

وبدأت شركة السكك الحديدية والشرطة تحقيقًا في أسباب الحادث.

وأظهرت النتائج الأولية للتحقيقات، أن سائق القطار، الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، نجا بعد إصابته بصورة طفيفة. وتردد أن السائق الذي يعاني من حالة من الصدمة لم يكن يسير بالقطار بسرعة زائدة عن الحد.