بالفيديو.. سيدات في الهند ينفذن عقوبتهن بشاب متحرش على طريقتهن الخاصة

أقدمت مجموعة نساء في إحدى قرى الهند على تلقين أحد الشباب المتحرشين درسًا قاسيًا، بطريقتهن الخاصة.

ورصد مقطع فيديو، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مجموعة من النساء والفتيات بتنفيذ عقوبة بشاب تحرش بفتاة.

وقامت نساء في القرية بربط الشاب إلى عامود إنارة بعد تحرشه بفتاة، ثم نفذن فيه العقوبة، وهي ضربه بالحذاء لتلقينه درسًا في الأخلاق.

وحملت عدة نساء أحذيتهن وقمن بضرب الشاب على رأسه، كما قمن بتوجيه اللوم له.

وتم تنفيذ العقوبة أمام جميع أفراد القرية، لإهانة الشاب المتحرش ؛كي لا يجرؤ مرة أخرى على تكرار فعلته.