اشتعال النار في طائرة قبل إقلاعها في الأحواز جنوب إيران (صور)

اشتعلت النار في محرك طائرة ركاب كانت في مطار مدينة الأحواز جنوب إيران أثناء تحركها للإقلاع الخميس، باتجاه مطار مهر آباد في العاصمة طهران.

وقالت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية، إن “النار اشتعلت في محرك طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية (آتا) أثناء محاولتها الإقلاع من مطار الأحواز جنوب إيران باتجاه العاصمة طهران”.

ونقلت الوكالة عن مصدر في مطار الأحواز قوله إن “الحادث أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح لدى خروجهم منها باستخدام مخارج الطوارئ المطاطية”، مضيفاً إن “اثنين من المسافرين يعانيان من جروح خطيرة”.

وبين المصدر الإيراني أن “الطائرة كان على متنها 143 شخصًا بمن فيهم طاقم الطائرة”، منوهًا أن “الطائرة بقيت في مطار مدينة الأحواز”.