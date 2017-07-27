السعودية.. مجهول يحرق جهاز “ساهر” لمراقبة الطرق في نجران (فيديو وصورة)

تعرض أحد أجهزة نظام “ساهر” لمراقبة الطرق إلى حريق أتى على محتويات الجهاز بالكامل على يد مجهول، فجر اليوم الخميس، على طريق الملك فهد في “حي الغويلا” بمدينة نجران جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وشهدت مدينة نجران سلسلة من الاعتداءات على أجهزة “ساهر”، وفق ما نشرته صحيفة “سبق” السعودية.

ونقلت الصحيفة عن الناطق الإعلامي بشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله بن محمد العشوي قوله، “إن المختصين باشروا البحث للتعرف على المتسبب، حتى يلقى العقاب الرادع له ولكل من تسوّل له نفسه العبث والتخريب”.

و”ساهر” نظام آلي لإدارة حركة المرور باستخدام نظم إلكترونية تغطي المدن الرئيسة في المملكة.

والتقنية المستخدمة هي شبكة الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز للمعلومات، والذي بدوره يقوم بالتحقق من المخالفة فنيًا ،ومن ثم طلب معلومات المالك من قاعدة البيانات قبل إصدار المخالفات المتعلقة بالسرعة وقطع الإشارة بهدف تحسين مستوى السلامة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق.