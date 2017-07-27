طالب ليبي يهدد لجنة الامتحان بمسدس (صورة)

قرر وزير التعليم في حكومة الوفاق الليبية عثمان عبدالجليل، إيقاف طالب عن مواصلة دراسته لإقدامه على تهديد لجنة الامتحان.

ونص كتاب صادر عن الوزير على “إيقاف الطالب مهند عبدالكريم محمد بمدرسة العلا للتعليم الخاص في صرمان عن الدراسة لمدة عامين، ويعتبر راسباً في جميع مواد هذا العام وإلغاء المقررات كافة التي امتحن فيها والتي تليها، لقيامه بتهديد اللجنة باستخراج مسدس عيار 9 ملم ووضعه علي كرسي الدراسة داخل قاعة الامتحان”.

كما منع قرار الوزير ” المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة كافة التابعة للوزارة من استقباله للدراسة لديها”.