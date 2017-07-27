مقتل شخص وإصابة 7 في حادث مرعب بمدينة ألعاب أمريكية (فيديو)

مقتل شخص وإصابة 7 في حادث مرعب بمدينة ألعاب أمريكية (فيديو)

المصدر: د ب ا

لقي شخص حتفه وأصيب 7 آخرون إثر ارتطامهم بالأرض جراء انفصال جزء من لعبة “ملاهي” في معرض “أوهايو ستيت فير” في كولومبوس، الأربعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ووقع الحادث عندما انفصلت مجموعة من المقاعد من لعبة الملاهي لدى اقترابها من الأرض بعد ارتفاعها لأعلى.

وذكر مسؤولو إنقاذ في موقع الحادث أن شخصًا لقي حتفه وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة، بينما أصيب آخران لكنهما في حالة مستقرة.

وذكرت محطة “إن بي سي 4” أن القتيل شاب يبلغ من العمر 18 عامًا.

يذكر أن أمس الأربعاء كان اليوم الافتتاحي للمعرض الذي من المقرر أن يستمر حتى السادس من آب/ أغسطس المقبل.

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