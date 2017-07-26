بالفيديو.. فتاة تلقى حتفها من فوق سطح خلال ممارسة الرياضة!

في مشهد مروع، سقطت فتاة (16 عامًا) من فوق سطح مبنى يبلغ ارتفاعه 75 قدمًا، لتلقى حتفها أثناء ممارسة الرياضة، بينما يقف والدها المدرب مشاهدًا للحظة المروعة.

وكانت أديتي سانغي، جالسة على حافة المبنى المكون من 6 طوابق، وتساعد المتدربين الآخرين على ربط أحزمتهم، عندما فقدت توازنها وسقطت من فوق الحافة.

وكانت أديتي، قد انتهت لتوها من دورها، وعادت إلى سطح المبنى أثناء النشاط الذي نظمه والدها، سونيل سانغي، في الكلية الدولية للبنات في مدينة “جايبور” في الهند.

وتم نقل الفتاة إلى أقرب مستشفى بعد إصابتها بجروح خطيرة في رأسها، وتوفيت لاحقًا أثناء العلاج.

وقالت صديقتها موكسان أغروال: إن أديتي كانت من الموهوبين في التزلج من الأماكن العالية وقامت بتدريبها.

وقال عدد من الطلاب: لو كان برنامج التدريب يتبع تدابير أفضل للسلامة، ويستخدم شبكة أمان يقع عليها المتدربون إذا سقطوا، لكان من الممكن تجنب المأساة.

وتلقت أديتي التدريب على يد والدها، وكانت ترافقه خلال جلسات الممارسة.