النار تشتعل بجسد شاب بعد خطأ في ممارسة طقس غريب (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية النار تشتعل في جسد رجل دنماركي بعد وقوع خطأ في تقليد غريب منتشر في البلاد.

وقالت إن الرجل غير المتزوج والذي يبلغ من العمر 25 عاماً، قد اشتعلت فيه النيران بعد أن ألقى عليه أصدقاؤه بعض القرفة في طقس دنماركي غريب.

ويقضي هذا التقليد بتغطية جسد الرجال غير المتزوجين والنساء في الدنمارك بتوابل القرفة عندما يصل سنهم إلى 25 عاماً.

ويعود التقليد إلى القرن السادس عشر، حيث كان بائعو التوابل الدنماركية منشغلين جداً في العمل ولم يكن لديهم الوقت ليتعرفوا على النساء.

وفي مقطع الفيديو، يمكن رؤية الرجل وهو يرتدي قناعا ضد الغبار ويديه مقيدتان من خلف ظهره ومن حوله الأصدقاء وهم يرشون التوابل عليه.

وقد تم رشه بالماء قبل إلقاء التوابل، وبعد بضعة ثوان فقط انغمر الشاب في كرة من النيران، قبل أن يسقط على الأرض من شدة الألم.

ولأنه كان يرتدي قناع الغبار وقام أصدقاؤه بسكب الماء عليه أولاً، لم يتعرض الشاب للأذى وإنما عانى فقط من حروق طفيفة على ساقيه.

وعادة ما يتم تغطية الضحية بالقرفة، ولكنه ليس جزءاً من التقليد أن يتم إشعال النار في جسده.

ويعتقد أن سحابة الغبار حول الضحية قد أشتعلت.