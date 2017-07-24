إصابة 5 في هجوم ببلدة “شافهاوزن” السويسرية

أصاب رجل يحمل منشارًا 5 أشخاص على الأقل بينهم اثنان بجروح بالغة، اليوم الإثنين، في بلدة سويسرية صغيرة جرى إغلاقها بعد ذلك كي يتسنى للشرطة أن تلاحق المشتبه به.

وقالت الشرطة إن الهجوم “عمل إرهابي” مضيفة أنها حددت هوية المتهم دون أن تكشفها.

ووصفته الشرطة في بيان ناشدت فيه مساعدة المواطنين بأنه أصلع وأشعث ويصل طوله إلى نحو 190 سنتيمترًا.

ووقع الهجوم داخل مبنى إداري بحي تجاري وسط “شافهاوزن” وهي بلدة ترجع إلى العصور الوسطى يقطنها 36 ألف شخص على الحدود الألمانية.

وذكرت صحيفة بليك السويسرية أن الشرطة طوقت المنطقة وأمرت الناس بالمغادرة. ونقلت عن شهود عيان أنهم شاهدوا ضحايا ينزفون ويتلقون العلاج من طواقم إنقاذ.

وكانت هناك طائرات هليكوبتر تقدم خدمات الإسعاف في مسرح الهجوم.