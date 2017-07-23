إيران: وفاة 4 وتسمّم 92 شخصًا إثر تناولهم مشروبات كحولية فاسدة

أعلنت وزارة الصحة في قضاء سيرجان بمحافظة كرمان جنوب إيران، اليوم الأحد، وفاة 4 أشخاص وتسمّم 92 آخرين إثر تناولهم مشروبات كحولية فاسدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة جهان شاهي، إن “4 أشخاص فارقوا الحياة فيما أُصيب 92 آخرون بحالات تسمم نتيجة تناولهم مشروبات كحولية فاسدة”، مؤكداً أن حالات عدد من المصابين “حرجة”.

وفي سياق متصل، أمر رئيس المحكمة العليا في محافظة كرمان، السلطات القضائية بإجراء تحقيق سريع وعاجل بشأن حالات التسمم الكحولي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء “ميزان” التابعة للسلطة القضائية.

وقال المدعي العام في كرمان، إنه وفقاً لتحقيقات الشرطة، فإن “سائق شاحنة كان قادماً من محافظة أصفهان وسط البلاد قام بتوزيع المشروبات الكحولية المصنّعة محلياً في قضاء سيرجان”.

وعلى الرغم من حظر واستخدام المشروبات الكحولية في إيران، فقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخراً، أن “إيران تستهلك ما يقارب 60 مليون لتر من المشروبات الكحولية”، والتي غالباً ما تدخل البلاد عن طريق مهربين محترفين.

وكشف نائب وزير العدل الإيراني، علي رضا جمشيدي، في أكتوبر الماضي، أن بلاده تُهدر مليار دولار بسبب الجماعات التي تقوم بتهريب المشروبات الكحولية إلى إيران.