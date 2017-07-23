زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب إيران

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة، مدينة “سيرغ” التابعة لمحافظة “كرمان” جنوب إيران، مساء اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، أن “الزلزال وقع الساعة العاشرة مساء، وأن المئات من الناس هرعوا إلى الشوارع والحدائق العامة خوفًا من هزات ارتدادية”.

ودعا رئيس الهلال الأحمر الإيراني، وحيد شاهرخي، أهالي مدينة “سيرغ” إلى البقاء في الحدائق العامة”، منوهًا في الوقت ذاته إلى عدم وجود ضحايا نتيجة الزلزال.

ولفت شاهرخي إلى أن “الزلزال تسبب بانقطاع التيار الكهربائي وشبكة الهواتف المحمولة والأرضية”، وأن “فرق الإنقاذ وهيئة الهلال الأحمر وصلت إلى مدينة سيرغ لتقديم المساعدات اللازمة للأهالي”.

يذكر أن إيران تتعرض لزلازل نظرًا لأنها تقع في منطقة فوالق رئيسية.