بالفيديو.. شجرة تودي بحياة مذيعة مشهورة

تسبب حادث غريب في إصابة بليغة لمذيعة تلفزيونية شهيرة، أثناء تجولها في شارع قريب من منزلها، قبل أن تنقل إلى المستشفى وتتطور حالتها إلى الأخطر.

وأصيبت المذيعة التلفزيونية الهندية الشهيرة، كانشان ناث، إصابات بليغة في الدماغ جراء سقوط شجرة عليها في الشارع، نقلت على إثرها إلى الحلات المستعجلة لتمكث هناك في العناية المركزة 24 ساعة، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة مساء أمس السبت وتفارق الحياة.

وكانت المذيعة البالغة من العمر 58 عامًا، حضرت قبل إصابتها بساعات درسًا من “اليوغا” بالقرب من منزلها بضاحية “شمبور” في مومباي.

وأظهر مقطع فيديو وثق الحادثة وتدواله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن جذع الشجرة اصطدم مباشرة برأس المذيعة الشهيرة، ما تسبب في ضرر كبير في الدماغ، كما أن باقي الجسد تعرض لأضرار مماثلة بسبب ثقل وزن الجذع الطويل.