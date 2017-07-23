العثور على رصاصة “مجهولة المصدر” بجسد أردني (صور)

استخرج فريق طبي أردني، اليوم الأحد، رصاصة رشاش من طراز “كلاشنكوف”، كانت قد استقرت في جسد شاب (17 عاماً) منذ سنوات دون معرفة مصدرها أو مكان اختراقها.

وكان الأطباء قد عثروا على رصاصة، يبلغ طولها 2 سم تقريباً، في جسد الشاب عن طريق الصدفة.

وقال والد الشاب، يزن أحمد أبو هاشم، إنه أسعف نجله إلى مستشفى “البشير”، في العاصمة عمان، بعد تعرضه لإصابة خلال مشاجرة، حيث أخضعه الأطباء لصورة أشعة.

وأضاف أبو هاشم أن المفاجأة كانت عندما ظهرت رصاصة في صدر نجله، موجودة منذ سنوات بجسده، دون أن يشعر بها، معرباً عن استغرابه لعدم تمكن الأطباء من العثور على مكان دخول الرصاصة في جسد الشاب.

وتبين أن الرصاصة المستخرجة من جسد الشاب من سلاح “كلاشنكوف”، لا تزال مجهولة المصدر، وهو ما يثير حيرة عائلة الشاب والأطباء.