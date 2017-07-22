الدفاع المدني الإماراتي يسيطر على حريق صناعية “أم القيوين ” بدون إصابات

سيطرت فرق الدفاع المدني في “أم القيوين” وبإسناد وحدات من إدارات دبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأبوظبي على الحريق الذي اندلع ،مساء السبت، في مصنع ضمن المنطقة الصناعية “أم الثعوب ” في إمارة أم القيوين، دون أن يصاب أحد بأذى.

وأكد اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، الذي شارك في الإشراف على عمليات مكافحة الحريق ميدانيًا بحضور العقيد حسن بن صرم مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين، أن الحريق الذي يصنف بالمتطور وقع في مصنع للبتروكيماويات ويحتوي خزانات للديزل، ولكن بهمة عناصر الدفاع المدني تمت السيطرة عليه من دون إصابات أو خسائر بشرية، ومنع انتشار النيران وامتدادها للمصانع المجاورة، وجارٍ العمل على تبريد المكان .

وكانت غرفة العمليات بالدفاع المدني في أم القيوين تلقت بلاغًا عن الحريق الساعة التاسعة من مساء “السبت” وهرعت فرق مراكز “المدينة ” و”الأقرن ” و”الراعفة ” إلى مكان الحريق ،وباشرت على الفور إجراءات إطفاء النيران وتأمين المكان.