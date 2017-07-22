بالصور والفيديو.. سقوط راقصة من ارتفاع شاهق في مركز تجاري

أظهرت لقطات صادمة، تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، حادثة سقوط مؤلم لراقصة من ارتفاع شاهق.

وكانت الراقصة، تؤدي عروضًا بهلوانية، قبل أن تسقط من أرجوحة أثناء عرض بهلواني في شرق الصين.

وسقطت الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا على حصيرة الجمباز، ما أدى إلى إصابتها بكسور متعددة بمعصمها الأيسر والعظام اليسري في الحوض، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت التقارير، إن الفتاة كانت تقوم برقص الباليه مع راقصة أخرى في مركز جلوبال هاربور للتسوق في تشانغتشو يوم الخميس الماضي.

وهرع موظفو الأمن ومساعدو الإسعافات الأولية إلى المسرح فورًا قبل أن يقوموا بنقل الفتاة إلى المستشفى.

ألقى مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي اللوم على إدارة المركز التجاري لعدم وضع تدابير سلامة أفضل لحماية فناني الأداء، مشيرين إلى أن مراكز التسوق يجب أن تحظر هذا النوع من العروض، لأنه خطير جدًا.