حسناء تتسبب بمشاجرة بين 7 سكارى في سهرة ماجنة بالكويت

تسببت حسناء بمشاجرة دامية بين 7 سكارى كانوا يقضون سهرة حمراء في بر الجهراء في الكويت.

وأدت المشاجرة إلى إصابة الحسناء بكسر في اليد والجمجمة، كما حاول أحد المتهمين الانتحار داخل سجن المخفر بتناوله 40 حبة تستخدم للصرع.

وأقام مجموعة من الشبان والشابات سهرة للترفيه، لم تسر كما كان مخططًا لها، فبعد أن سكر الشبان تنافسوا للفوز بإحدى المدعوات، وبعد شد وجذب اشتبكوا في مشاجرة دامية، استخدموا خلالها آلات حادة وتعرضوا لإصابات متفرقة، باستثناء شخص لحقت به كسور في اليد والجمجمة. بحسب صحيفة “الرأي” الكويتية.

وإثر بلاغ من بعض المدعوين، توجه الأمن إلى موقع الحادثة وسيطروا على المتشاجرين وأحالوهم للمستشفى تحت حراسة مشددة، فيما أودعوا بعد انتهاء علاجهم في السجن إلى حين انتهاء التحقيقات معهم.

وصرح مصدر أمني، أنه لم يتم العثور على الفتيات اللاتي اشتعلت المشاجرة، بسبب إحداهن، مضيفًا أن أحد المتهمين ابتلع حبوبًا تخص مرض الصرع بهدف الانتحار، حصل عليها من شقيقه الذي زاره في السجن، إلا أنه نجا بعد تدخل المسعفين.

وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.