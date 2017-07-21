سهرة بمرقص في البحرين تنتهي بمشاجرة على فاتورة الحساب

تحولت سهرة في أحد المراقص في البحرين إلى مشاجرة تورط فيها 6 آسيويين، أعمارهم في العشرينات والثلاثينات، وتعرض أحدهم إلى إصابة في رأسه بعاهة مستديمة بنسبة 5%، وذلك على خلفية عدم دفع فاتورة الشراب.

وكان المجني عليه الأول، قد قال إنه يعمل في شركة بوظيفة فني معلومات، وفي يوم الواقعة حوالي منتصف الليل، التقى صديقه “المتهم الرابع” في بقالة، والذي أبلغه بوجود حفلة فرقة غنائية فلبينية في أحد المراقص، وطلب منه مرافقته فوافق وتوجها إلى هناك، وقاما باحتساء المشروبات الكحولية مع أصدقاء آخرين، وفق موقع “الأيام نت”.

وفي الحفل تفاجأ المجني عليه الأول بأحد الأشخاص ممن برفقة صديقه يقوم بدفعه بواسطة يديه، وحينها حضر المتهم الرابع وقام بدفع ذلك الشخص، وانتهى الأمر عند ذلك الحد، وخرج الاثنان من المرقص.

لكن في حوالي الساعة 2 فجرًا، وعند وصولهم إلى مواقف سيارات الفندق، فوجئ المجني عليه الأول بمجموعة من الأشخاص لايعرفهم، ينتظرونه في مواقف السيارات، ويريدون الاعتداء عليه وعلى صديقه، الذي طلب منه الجري فركض إلى أن وصل خلف أحد الفنادق، إلا أنه تلقى ضربة في الرأس بواسطة حجر ففقد الوعي، ولا يعلم ما الذي حصل ولم يفق من الغيبوبة إلا وهو في المستشفى.

وبعدها قام المتهم الثاني بلكم المتهم الرابع بيده على عينه اليسرى فرد إليه الأخير اللكمة وحدثت مشاجرة اعتدى فيها المتهمون على بعضهم بالضرب، حيث قال المتهمون في التحقيقات إنه بعد انتهاء الحفل تبيّن لهم أن اثنين لم يدفعا فاتورة قيمة المشروبات الكحولية التي تناولوها وعلى هذا الأساس حدثت المشاجرة، ثم هربوا إلى مساكنهم بعد ما تعرض المجني عليه الأول للإصابة والإغماء.