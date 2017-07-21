فيديو و صور.. 12معلومة عن الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد

بعد ظهوره في مقاطع فيديو وهو يقوم بالاعتداء على عدة أشخاص بالسلاح والضرب والشتم بات الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود حديث الساعة في السعودية، ليعود إلى الواجهة مجددًا، حيث عُرف خلال السنوات الماضية بسوابق جنائية.

وأنهى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجدل الذي تزامن مع مقاطع فيديو وصور تم تداولها بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتداء أمير على العديد من الأشخاص بينهم نساء، وأمر بالقبض عليه فورًا بعد أن تم كشف هويته للعلن.

وينتشر البحث في السعودية عن معلومات خاصة حول الأمير المثير للجدل، في انتظار ما سيؤول إليه مصيره بعد الاعتقال الأول من نوعه لأحد أفراد الأسرة الحاكمة.

وهذه معلومات مثيرة خاصة بالأمير سعود:

– الأمير سعود من مواليد 18 أكتوبر/ تشرين الأول العام 1990، أي أنه يبلغ من العمر نحو 27 عامًا.

– ليس له أي منصب رسمي.

– ارتبط اسمه بجريمة قتل العام 2008، حيث كان عمره حينها نحو 18 عامًا فقط.

– تدخل الملك سلمان قبل 3 سنوات لدى عائلة إحدى الضحايا لقبول الدية بدل تنفيذ حكم القصاص، وهو ما تم بالفعل لينجو الأمير سعود من القصاص بالسيف.

– يحمل اسم جده الأكبر (والد جده) الأمير سعود بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق الملك سلمان، وأول ابن للملك المؤسس عبدالعزيز يتولّى الحكم خلفاً لأبيه العام 1953.

– ظهر الأمير في مقطع فيديو وهو يقوم بالاعتداء بشكل عنيف على شخص وضربه لحد إراقة دمه بسبب وقوفه أمام منزله.

– ظهر في فيديو آخر وهو يقوم بضرب وشتم فتيات بألفاظ نابية قبل أن يطردهن خارج منزله.

– ظهر بشكل متكرر حاملًا سلاحًا رشاشًا تارة وعصًا غليظة تارة أخرى.

– أصدر الملك سلمان أمرًا مباشرًا بالقبض عليه وإيداعه السجن.

– أصبح أول أمير يُعتقل علنًا، وتمّ توثيق عملية القبض عليه بالصوت بالصورة.