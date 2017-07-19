سوري في الكويت يفجع بمشهد موت ابنه صعقًا أمام عينيه

فجع أب سوري بوفاة ابنه ذو العشر سنوات صعقًا بالكهرباء أمام عينيه، حين كان برفقته إلى مقر عمله في الكويت، بهدف الترفيه عنه وقضاء بعض الوقت معه، فيما أحيلت الجثة إلى الطب الشرعي وسط نحيب الأب الذي ظل عاجزًا عن الكلام بسبب تأثير الصدمة.

وفي التفاصيل، التي أوردتها صحيفة “الرأي” الكويتية، قرر أب سوري، يوم الاثنين، اصطحاب ابنه البالغ 10 سنوات، إلى عمله في مطحنة للمكسرات، حتى يخفف عنه حدة الملل في إجازته الصيفية، ولكن قبل انتهاء دوامه وإغلاق المطحنة ليلًا، حصل تماس كهرباء في المكان لمس على إثره الطفل أحد الأسلاك الكهربائية فصعقته الكهرباء على مرأى ومسمع من الأب الذي هرع إليه وفصل التيار الكهربائي، إلا أن القدر كان أسرع منه، إذ أصبح الطفل جثّة هامدة.

وإثر صراخ الأب المفجوع، سارع شهود عيان إلى إبلاغ عمليات الداخلية، وانتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث، وبعد الفحص تبين مفارقة الطفل للحياة، وتبين أن سبب ما حصل كان بفعل تماس كهربائي في التمديدات التي كان يلهو الطفل بالقرب منها.