بالفيديو.. خليجي يبصق على موظفة في مستشفى ويضربها بـ”عقاله”

رصد مقطع فيديو صادم انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رجلًا مرتديًا الزي الخليجي، وهو يتجادل مع موظفة استقبال في أحد المستشفيات.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة مثبتة داخل المستشفى، مشادة كلامية حادة بين الرجل وموظفة الاستقبال، بعدها انفعل الرجل ليوجه “بصقة” للموظفة التي مسحتها وهي تكظم غيظها مشيرة له بالمغادرة، إلا أنه ما لبث أن خلع “عقاله” محاولًا ضربها، ما دفع الأخيرة إلى مغادرة مكانها للمواجهة معه، حيث تشابكا بالأيدي، وانهال الرجل عليها بالضرب المبرح بـ”عقاله” قبل أن يتدخل رجال الأمن وموظفون ويسيطروا عليه.

ولم يتسن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة المعلومات الواردة في الفيديو أو مكانه وزمانه.