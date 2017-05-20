بالفيديو .. شاهد ما فعله هذا الثور الضخم بعد اقتحامه منزل أسرة

أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم السبت، مطاردة ثور في شارع إسباني، بعد أن اقتحم منزل إحدى الأسر.

وفي التفاصيل التي نشرتها الصحيفة، فإنه تم استدراج الوحش الضخم من قبل مئات المتسابقين كجزء من المهرجان التقليدي، الذي يستعرض فيه السكان المحليون والسياح مهاراتهم في تفادي الثيران.

وكانت الأسرة سيئة الحظ، تشاهد الحدث الشعبي من مدخل منزلها على جانب الطريق، عندما قرر عدد من المحتفلين الاحتماء في العقار، ولكن الثور المتوحش قرر ملاحقتهم إلى الداخل.

ووفقًا لشهود عيان، حاول الرجال إغلاق الباب الأمامي وراءهم، لكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك، عندما اندفع الثور إلى غرفة المعيشة.

وفي الفيديو، يمكن رؤية الحيوان وهو يدمر الأثاث والأواني بقرونه، بينما يشاهد الناس الثور، وهو يقف ثابتًا لعدة ثوانٍ قبل أن يخرج من الباب الأمامي.

وعلى الرغم من حالة الثور العدوانية ووزنه الضخم، لم يصب أحد بمكروه، وقد كان الحيوان في غرفة المعيشة لأكثر من دقيقة، ويقال إنه تسبب في خسائر جسيمة.

ويعد هذا الحادث الثالث من نوعه هذا الأسبوع في فالنسيا، حيث سبق واقتحم ثور آخر منزلًا وأصاب رجلًا إصابة خطيرة.