في بث مباشر.. مقتل طفلة برصاصة في الرأس (فيديو وصورة)

قتل طفل يبلغ من العمر 12 عامًا عن طريق الخطأ طفلة في العمر نفسه، أثناء لعبهما سويًا، وتم توثيق الحادث عبر خدمة البث المباشر على فيسبوك في أحدث مأساة تضرب الشبكة الاجتماعية.

وكانت الضحية تلعب ضمن مجموعة من الأطفال مع الطفل بمنزله في سانتا روزا دي كالشينس، وهي بلدة ريفية صغيرة في الأرجنتين، عندما وقع الحادث، حيث وجد الصبي بندقية صيد والده فجأة بالقرب منه، فالتقطها ليطلق النار على وجه الضحية؛ ما أدى لمصرعها على الفور.

وأظهر فيديو الحادثة الأطفال يضحكون ويمزحون كما يشير الصبي بالسلاح، قائلاً ببراءة للفتاة: “إذا قتلوني، سأقتلك”.

وأعلن المسعفون وفاة الطفلة، وتقوم الشرطة بالتحقيق في الواقعة؛ رغم أنها اعتبرتها حادثا عرضيا.