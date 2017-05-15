بالصور.. سمكة تقفز في فم صيادها حية وتصل لحنجرته

المصدر: أحمد نصار– إرم نيوز

تعرض أحد الصيادين لموقف غريب بعدما قفزت سمكة في فمه لتسد حلقه.

وانتشرت مؤخرًا مجموعة من الصور لأطباء، وهم يحاولون إخراج سمكة حية من حلق الرجل.

وكان سانتوش داش، يصطاد في بركة، وذلك عندما قفزت سمكة بطول 10 سنتيمترات من يده إلى فمه.

وعلقت السمكة في حلق الصياد الهندي البالغ من العمر 30 عامًا، وواجه صعوبة بالغة في التنفس ولم يكن قادرًا على التكلّم، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى القرية حيث كافح الأطباء دون جدوى لإخراج السمكة من حلقه.

وبعد أن فشلت محاولات الأطباء في المرة الأولى، تم نقله إلى مستشفى “أبوللو” في مدينة “بوبانسوار” الهندية على بعد 200 كيلومتر من قرية “بوداديها” التي يسكن فيها، حيث استخدم الأطباء هناك ملقطًا لسحب السمكة من حلقه.

وكشفت الفحوصات الطبية، أن سانتوش عانى من تمزقات داخل حلقه بسبب زعانف السمكة.

وذكر أحد الأطباء، أنه لم يظهر من السمكة سوى جزء من ذيلها فقط.

وقال الدكتور سانجيف غوبتا، استشاري الجراحة بمستشفى أبوللو: “أخذناه إلى غرفة العمليات وقمنا بتخديره موضعيًا وهو جالس، وبعد ذلك فتحنا فمه وقمنا بسحب السمكة تدريجيًا من حلقه باستخدام ملقط”.

وعقب إخراج السمكة من حلق سانتوش، تم تركيب أنبوب أنفي له لكي يتغذى، وظل يحصل على الغذاء منه لمدة 10 أيام، حتى تعافى تمامًا وخرج بعدها من المستشفى.