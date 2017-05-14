طفلة تشنق نفسها على غرار أفلام الكارتون (صور)

المصدر: دعاء عبدالمنعم- إرم نيوز

شنقت طفلة بريطانية صغيرة تبلغ من العمر 4 سنوات نفسها عن طريق الخطأ باستخدام “عقال” مربوط في غرفتها.

ووجد فيل براون والد الطفلة، ابنته معلقة في أرجوحة كانت تستخدم لتخزين الدمى في زاوية بغرفة نومها، وهو المشهد الذي لم يستطع أن يمحوه من ذاكرته رغم مرور فترة على الحادث.

ويعتقد الوالد أن طفلته كانت تقوم بتقليد شخصية كارتونية تتأرجح في حرف الحبل، وعلى الرغم من المحاولات اليائسة لإنعاشها، لم يتمكن المسعفون من إنقاذ “الطفلة الصغيرة”.

وقرر والدا الطفلة الآن، الإفصاح عن قصة وفاة ابنتهما لتحذير الأسر بأنهم يجب أن يتوخوا حذرهم.

وكانت الطفلة تلعب في غرفة نومها في حين كانت تعد الأسرة الطعام، وبعد بضع دقائق فقط، لم ترد على دعوة والدها وأمها من أجل النزول لتناول طعام الغداء.

وذكر والد الطفلة أنه صعد للطابق العلوي فعثر على الطفلة فاقدة للوعي وساكنة ورقبتها معلقة في الأرجوحة التي كانت مليئة بالدمى، ليطلب سيارة إسعاف ومحاولة انقاذها عن طريق التنفس الاصطناعي، ولكن عندما وصلوا إلى المستشفى، أخبروه بأنه لا جدوى وأن الطفلة قد فارقت الحياة.