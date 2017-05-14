الدموع لم تشفع.. طرد زوجين وأطفالهما من طائرة أمريكية لسبب غريب (فيديو وصور)

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

في سلسلة جديدة من وقائع الطرد من الطائرات الأمريكية، تسببت حادثة غريبة في إنزال زوجين وأطفالهما من طائرة كانت في رحلة داخلية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقام أفراد طاقم الطائرة التابعة لشركة “جيت بلو” الأمريكية، بطرد الأسرة الصغيرة التي تحمل الجنسية الكاميرونية بسبب كعكة عيد ميلاد كانت بحوزة الأطفال، حيث تم اعتبار الكعكة من “المخاطر الأمنية”.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية كان كاميرون بورك وزوجته وطفلاه في طريقهم إلى لاس فيغاس عبر مطار جون كيندي، للاحتفال بعيد ميلاد زوجته الأربعين، وجلبوا كعكة معهم تسببت لاحقا في طردهم.

وبعد أن تلقوا تعليمات متضاربة حول المكان الذي يمكن أن يضعوا فيه الكعكة، تم وضع الكعكة في مكان متعلق بسلامة الركاب، مما أثار غضب أفراد الطاقم واستدعى طردهم من الرحلة.

وزعمت الشركة أن العائلة خزنت الكعكة في مناطق “غير سليمة” – في صندوق علوي لمعدات السلامة – ورفضت نقلها، لكن الأسرة قالت إنها اتبعت جميع تعليمات طاقم الطائرة.

وحتى بعد إفادة ضباط هيئة الموانئ بأنه لا توجد أي مخالفة من جانب الأسرة، أجبر أفراد الطاقم الأسرة على الخروج من الطائرة.