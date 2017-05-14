فيديو.. عامل صيني ينقذ فتاة ألقت بنفسها أمام قطار

المصدر: دعاء عبدالمنعم- إرم نيوز

أنقذ عامل صيني شجاع حياة فتاة حاولت الانتحار بعدما قررت إلقاء نفسها أمام أحد القطارات.

ونشرت صحيفة “ميرور” البريطانية الفيديو الذي يظهر فيه بعض الأفراد يقفون على منصة انتظار القطار.

ومع اقتراب القطار، تجاوزت امرأة شابة، يعتقد أنها طالبة، خط الأمان الأصفر واقتربت نحو حافة المنصة.

وعلى الفور تقريبًا، سار عامل سكة الحديد وينج جيان تشونج البالغ من العمر 54 عامًا إلى الأمام وأمسك بذراع المرأة مانعاً إياها من الانتحار.

وسقط الاثنان على الأرض ولكنهما تجاوزا مرحلة الخطر قبل ثوان معدودات من مرور القطار عند محطة سكة حديد “شيانيو” في مدينة “بوتيان” بمقاطعة “فوجيان” شرق الصين.

وأصيب العامل في رأسه على الأرض عندما سقط، ولكنه لم يصب هو أو الطالبة بجروح بدنية خطيرة.

وأفادت صحيفة “تشاينا نيوز” أن عامل السكك الحديدية لاحظ على الفتاة حالة من “الاكتئاب والذهول” وقرر أن يراقبها، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن الفتاة التي كانت في العشرينات من عمرها، انفجرت في الدموع بعد أن أنقذت حياتها.

وجرى استدعاء عائلة الفتاة ونقلت إلى المستشفى، ووفقًا للوائح السكك الحديدية، تلقى جيان تشونغ 6000 يوان، حوالي 675 جنيها إسترلينيا، كمكافأة لشجاعته.