بالصور.. فتاة تشنق نفسها بعد “شجار تافه” مع شقيقها  

المصدر: دعاء عبدالمنعم - إرم نيوز

انتحرت تلميذة تبلغ من العمر 13 عامًا شنقًا بعد كتابة عبارة “أكره أخي” على ذراعها، لشجارها مع أخيها.

وتم العثور على بيثاني فيتون، مشنوقًة في منزلها في غرب يوركشاير من قبل شقيقها البالغ من العمر 18 عامًا بعد أن تشاجرا على شيء تافه وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووجدت التحقيقات أن الفتاة طالبة متميزة، وأنها عانت من أزمة قلبية بسبب الشنق، ما تسبب في نقص الأكسجين بالمخ.

كانت بيثاني فتاةً شعبيًة وسعيدًة ولديها “علاقة نموذجية” مع شقيقها، وكانت وشقيقها “بن” يتشاجران حول الأشياء الصغيرة السخيفة.

وقالت والدة بيثاني إنها كانت سعيدًة في المساء السابق، وتحدثت عن أنها أمضت المزيد من الوقت في غرفتها قبل وفاتها.

في صباح وفاتها، تشاجر الأخوان لأن “بن” كان نائمًا في وقت متأخر ولم تقم بيثاني بإيقاظه.

وكان الأب ريتشارد لا يزال في العمل وشقيقها الأكبر ذهب إلى السينما مع صديقته وبعد ذلك، تناولت بيثاني عشاءها في الطابق العلوي وعزفت الموسيقى.

وعندما عاد بن إلى منزله، طلب منه أن يأخذ سلةً من الغسيل في الطابق العلوي، ووجد شقيقته معلقًة.

وتم نقلها إلى مستشفى كالدرديل الملكي، ثم نقلت إلى مستشفى ليدز العام، ولكن توقف مخها عن نقل الأكسجين وتوفيت.