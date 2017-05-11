بالفيديو.. حفل زفاف يتحوّل إلى شجار عنيف باللكمات والأحذية

المصدر: دعاء عبدالمنعم- إرم نيوز

تحوّل حفل زفاف في الولايات المتحدة الأمريكية إلى شجار عنيف بين مجموعة من الرجال، دخل شخص على إثره في غيبوبة.

وتورّط ما يقرب من 15 شخصًا في شجار بحفل زفاف، وبيّنت اللقطات الأشخاص وهم في الملابس الرسمية والذين استخدموا أحذيتهم كسلاح خلال الشجار، وفقًا لصحيفة “ديلي ميرور” البريطانية.

وتظهر لقطات مروّعة أيضًا تعرّض رجل واحد للضرب المُبرح من جانب 3 آخرين في موقف للسيارات خارج المكان.

وبدأ النزاع داخل فندق القصر الملكي في فريمونت بالقرب من سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، حيث حضر ما يصل إلى 700 شخص حفل زفاف.

وتبادل عشرات الرجال الضربات لمدة 20 دقيقة على الأقل قبل وصول الشرطة، وقال “رجا سينج” وهو مصور الزفاف إنه يعتقد أن الشجار بدأ بالقرب من قاعة الرقص.

وأضاف: “لا أستطيع أن أحدّد من كان يتشاجر مع من، فقد كان هناك مجموعة من الناس يضربون بعضهم بعضًا، وأنا لا أعرف أي شخص شخصيًا”.

وتحدثت العروس إلى قناة تلفزيونية مشيرة إلى أن بعض المشاغبين حطّموا تجهيزات الحفل، كما اشتكت من أن المكان كان فيه حراس أمن فقط.

وقال صاحب القصر الملكي إنه كان هناك عدة حراس أمن قليلين فقط في الليل، ولكن حتى لو كانت هناك قوة كاملة فإنها لن تتمكن من احتواء الموقف.

وأضافت الشرطة أن اثنين من الرجال ما زالا في المستشفى مصابيْن بجروح خطيرة إحداهما في غيبوبة.