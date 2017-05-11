بالفيديو والصور.. شاحنة كبيرة “تسحق” سيارة على الطريق

المصدر: محمود صالح - إرم نيوز

سحقت شاحنة كبيرة كانت تنتظر إشارة المرور لكي تعبر إلى الطريق المقابل، سيارة صغيرة زرقاء اللون، في حادثة أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسحبت السيارة لبعض الأمتار بعد أن سحقتها الشاحنة ودفعتها إلى جانب الطريق قبل أن تتوقف الشاحنة.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، لا يعرف ما إذا كان أحد قد أصيب في هذا الحادث.

وأثار المشهد الذي التقطته عدسات كاميرا سيارة في الخلف الكثير من الآراء المتباينة بعد نشره على موقع “يوتيوب”.

وقال البعض إن سائق الشاحنة قد أخطأ عندما دهس السيارة، فيما قال آخرون إن سائق السيارة كان عليه الانتباه إلى الشاحنة الكبيرة.

وعلق البعض أن هناك حارتين في الطريق، فلماذا تخطى سائق الشاحنة الحارة التي يسير فيها ودهس السيارة التي كانت تنتظر في الحارة المجاورة.

فيما رأى آخرون أن سائق السيارة كان عليه الانتباه للشاحنة وهي تأتي سريعًا من الخلف.

وقال شخص يعمل بالقرب من مكان الحادث، إن السائقين لا يلامان على ما حدث لأن الطريق ضيق للغاية ولا يسمح بسير الشاحنتين بجانب بعضهما، خاصة أن الشاحنة الكبيرة كانت في موضع الدوران، مما أدى بها إلى دهس السيارة الصغيرة التي بالكاد يستطيع السائق رؤيتها.

وفي كانون الثاني/ديسمبر الماضي، أثارت لقطات لحادث مماثل لشاحنة كبيرة وهي تدهس سيارة صغيرة جدلاً واسعًا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.